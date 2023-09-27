Такер Карлсон рассказал, чем Россия отличается от Украины
Журналист Карлсон считает, что Россия более христианская страна, чем Украина
Вашингтон, 27 сентября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон заявил на религиозном мероприятии о том, что Россия более христианская страна, чем Украина, где верующих преследуют.
«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — возмутился Карлсон в своём выступлении, которое он опубликовал в соцсетях.
Он напомнил, что «одна из этих стран» арестовывала священников и закрывала церкви, привлекая силовиков.
«И это была не Россия», — признал журналист.
Как сообщало ИА Регнум, политики на Украине раскритиковали папу Римского Франциска за слова о «величии России», которые он произнёс на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа.
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