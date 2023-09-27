Вашингтон, 27 сентября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон заявил на религиозном мероприятии о том, что Россия более христианская страна, чем Украина, где верующих преследуют.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — возмутился Карлсон в своём выступлении, которое он опубликовал в соцсетях.

Он напомнил, что «одна из этих стран» арестовывала священников и закрывала церкви, привлекая силовиков.

«И это была не Россия», — признал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, политики на Украине раскритиковали папу Римского Франциска за слова о «величии России», которые он произнёс на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа.

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