Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ с 3 тыс. тонн боеприпасов
Москва, 27 сентября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Минобороны показало видео разгрома склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области.
Бойцы 25 сентября ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад с более чем 3 тыс. тонн боеприпасов.
Успешную операцию российские военные провели в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации. На Краснолиманском участке за восемь месяцев боевой работы уничтожено более 200 целей.
Силами российской авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены пункты временной дислокации трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах Полтавки, Зелёного Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в районе Константиновки. Российские военные также сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районах Новодонецкого, Екатериновки, уничтожена автомобильная техника с националистами.