Вашингтон, 27 сентября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден на встрече со спонсорами своей предвыборной кампании признался в том, что хочет залезть на дерево. Об этом написал пресс-пул Белого дома.

Marc Nozell Джозеф Байден

Выступал президент в частной резиденции в пригороде Сан-Франциско, куда был допущен узкий круг журналистов.

По словам журналиста президентского пула, Байден вдруг сказал, что хочет залезть на большое дерево посреди двора.

Своё желание он объяснил тем, что не хочет домой.

Правда, автор уточнил, что присутствующие не до конца поняли, пошутил ли их президент.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп в августе заявил, что Байден «не дотянет» до новых президентских выборов в США в 2024 году. Трамп отметил, что тот, по его мнению, слаб и физически, но в ещё большей степени — ментально.

Байден не смог корректно произнести даже со второго раза имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на саммите G20 в Нью-Дели.