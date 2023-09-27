Москва, 27 сентября, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По словам офицера, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии киевские боевики пытались провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады в районе села Синьковка.

«Огнём артиллерии мотострелкового соединения ротация была успешно сорвана», — добавил Сергей Зыбинский.

Кроме того, на купянском направлении авиация оперативно-тактической группировку войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады в районе Чернищины.

Как сообщало ИА Регнум, с середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.

Противник стал активнее пользоваться специальной радиоволной и сдаваться в плен. Это происходит благодаря работе в зоне спецоперации подпольщиков, размещающих информацию о специальной радиоволне «Волга». Так, на Работино украинские военнослужащие сдаются в плен целыми группами.

Бойцы уничтожили пункт боепитания киевских боевиков на купянском направлении.

Победа Киева в украинско-российском конфликте маловероятна, а поражение России — невозможно. Об этом заявил журналист арабоязычного новостного канала Al Arabiya Эмиль Амин.