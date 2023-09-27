Варшава, 27 сентября, 2023, 05:35 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года украинская ракета убила двух человек в Люблинском воеводстве, глава киевского режима Владимир Зеленский знал об этом и обманывал, написал в соцсети Х польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал», — заявил он.

Активист недоумевает, как после этого польский президент Анджей Дуда наградил Зеленского с большой помпезностью орденом Белого орла.

Как сообщало ИА Регнум, падение ракеты в Польше произошло 15 ноября 2022 года, погибли два человека. Сначала польские власти заявили, что ракеты были российскими, но позже выяснилось, что их выпустила система ПВО Украины.

В Варшаве назвали инцидент несчастным случаем. Российские военные заявили, что никакие удары в районе польской границы в тот день не наносились.

Издание Rzeczpospolita опубликовало материал, в котором написано об установлении польскими следователями принадлежности упавшей ракеты, из-за которой погибли люди. Ракету запустили украинские войска. Национальная прокуратура Польши получила заключение об инциденте, доказывающее выпуск ракеты с территории Украины, но документ пока не обнародован, поскольку носит секретный характер.

По мнению политолога Юрия Светова, США и их союзники оправдают любые действия Киева, считая главным виновником Россию. В качестве примера он привёл историю с продолжительным расследованием инцидента с катастрофой малайзийского боинга. Западный мир также отказывался признавать, что в самолёт попала украинская ракета, продолжая обвинять в случившемся Россию.