Владивосток, 27 сентября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Во Владивостоке прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в погребе гаража 26 сентября.

(сс) stheaker Гнилой картофель

В полицию поступило сообщение о том, что в погребе гаража вблизи дома № 21 по улице Гульбиновича обнаружены два трупа мужчин 1992 года рождения.

Видимых признаков насильственной смерти нет.

В ходе проверки установлено, что мужчины наводили порядок в гараже, где в погребе находился старый, сгнивший картофель.

«По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», — пояснили в прокуратуре.

Следствие продолжается.

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