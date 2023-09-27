Гниющий картофель в гараже убил двоих жителей Владивостока
Гниющий картофель в гараже убил двоих жителей Владивостока
Владивосток, 27 сентября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Во Владивостоке прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в погребе гаража 26 сентября.
В полицию поступило сообщение о том, что в погребе гаража вблизи дома № 21 по улице Гульбиновича обнаружены два трупа мужчин 1992 года рождения.
Видимых признаков насильственной смерти нет.
В ходе проверки установлено, что мужчины наводили порядок в гараже, где в погребе находился старый, сгнивший картофель.
«По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», — пояснили в прокуратуре.
Следствие продолжается.
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