Вашингтон, 27 сентября, 2023, 04:41 — ИА Регнум. В результате голосования руководство американской Гильдии сценаристов приняло решение прекратить забастовку, которая длилась пять месяцев, сообщило издание Hollywood Reporter.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Голливуд

Принято решение завершить забастовку в 00:01 в среду 27 сентября и допустить к работе 11,5 тыс. сценаристов. Члены гильдии возобновят работу над сценариями для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу.

Как сообщало ИА Регнум, в США в мае началась забастовка Гильдии сценаристов Америки. Решение о проведении забастовки было вызвано тупиком, в который зашли переговоры с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов: в нём состоят представители крупных кинокорпораций вроде Netflix, Amazon, Disney и других.

Сценаристы, помимо прочего, требовали увеличить минимальный размер оплаты своего труда.

Из-за забастовки Гильдии сценаристов была полностью парализована работа над созданием приквела сериала «Игра престолов».