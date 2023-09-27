Москва, 27 сентября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. На сватовском направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ принесли с собой ящики с боеприпасами. Об этом РИА Новости рассказал источник, предоставив видео.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

На направлении Сватово — Кременная бойцы киевского режима вышли на связь по специальному открытому радиоканалу с частотой 149.200 с позывным «Волга».

Они вышли на дорогу друг за другом с куском светлой ткани, символизирующим белый флаг, и вынесли из кустов поочередно четыре ящика с боеприпасами.

Украинские военнослужащие передали трофейные боекомплекты и после сдались в плен в назначенной для этого точке.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные получили от добровольно сдавшегося в плен украинского офицера данные о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР. Наводчики оказывают содействие украинским силам для ударов по Мариуполю, Волновахе, Старомайорскому и Красной Поляне.

Украинские военнопленные, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР), смогли увидеться с родными. Встречу бойцам ВСУ организовали волонтёры совместно с региональными властями.