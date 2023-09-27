Абу-Даби, 27 сентября, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Победа Киева в украинско-российском конфликте маловероятна, а поражение России — невозможно. Об этом заявил журналист арабоязычного новостного канала Al Arabiya Эмиль Амин.

Иван Шилов ИА REGNUM Западное влияние на Украину

По мнению обозревателя, есть всего два сценария окончания военного конфликта.

«Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», — считает Амин.

Автор предполагает, что Запад может остаться сбитым с толку в порочном круге и сломленным. Есть ещё и возможность прекращения огня и начала мирных переговоров под эгидой ООН. Но то, что страны Запада сменили отношение к поддержке Украины — однозначно.

Обозреватель отметил, что в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, на которой украинский лидер Владимир Зеленский выглядел слабым и унылым, лишенным всякого блеска, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Украину с «утопающим, хватающимся за что попало».

«И всё же, если головы разгорятся, что возможно в дисфункциональном и больном мире»,— заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове, написал обозреватель испанской газеты El País Кристиан Сэгура.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает безоговорочную победу российских войск над ВСУ единственным итогом конфликта на Украине. К тому же глава киевского режима ввёл ограничения на переговоры с Москвой, заключил Риттер.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.