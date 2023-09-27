Варшава, 27 сентября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. На Генассамблее ООН украинского лидера Владимира Зеленского понесло, он перестарался с обвинениями в адрес Польши из-за ситуации с зерном. Об этом в беседе с телеканалом Polsat заявил вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил», — сказал польский политик.

По словам Тшасковского, глава киевского режима не должен был говорить таких слов.

На Генассамблее ООН украинский президент высказал мнение, что ряд европейских союзников Украины играют в солидарность в политическом театре, одновременно «устраивая драму из-за зерна». Они, по мнению главы киевского режима, содействуют в подготовке сцены для московского актёра.

Как сообщало ИА Регнум, Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Польша при этом продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Также поступили власти Словакии и Венгрии.

18 сентября из-за запрета на ввоз украинского зерна Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

По данным статистических служб Словакии, Венгрии и Польши, эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Самые значительные потери Украина может понести из-за запрета Польши ввозить из этой страны пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха.