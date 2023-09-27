Пекин, 27 сентября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Истощение оборонного потенциала малых стран и поставки украинского зерна вызывают разногласия в Европе в вопросе помощи Киеву. Такое мнение выразил 22 сентября эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Западное вооружение

Эксперт отметил, что если часть стран (Франция, Германия, Великобритания и США) продолжают оказывать помощь киевскому режиму, то у небольших государств остаётся всё меньше запасов для оказания помощи Украине. По мнению Чжан Хуна, это говорит о том, что российско-украинский конфликт уже истощил оборонный потенциал и возможности многих европейских стран.

«Проблема споров о зерне является одним из камней преткновения, поскольку некоторые страны выступают против неограниченного доступа украинской сельхозпродукции на рынок Евросоюза», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся чествованием украинского нациста в парламенте Канады. Политик в соцсети Х призвал к прекращению поддержки Киева.

Вероятность приостановки или значительного сокращения помощи США Украине повлечёт негативное воздействие на боеспособность ВСУ, заявил в интервью Bloomberg TV координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Сенат США предложил проект по сокращению объёма военной помощи Украине — до 4,5 млрд долларов из бюджета Пентагона.