Багдад, 27 сентября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. В результате пожара на свадьбе в округе Аль-Хамдания провинции Найнава на севере Ирака погибших уже 100 человек, более 150 пострадали. Подробности трагедии передаёт передает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительным данным причиной возгорания стали фейерверки.

Специалисты определили, что зал для торжества покрыт легковоспламеняющимися панелями, выявлены нарушения и несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

В результате пожара обрушились части зала.

Власти Ирака, сообщил телеканал, приняли все меры по оказанию помощи пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, по сообщениям местных СМИ, в результате возгорания на свадьбе в Ираке погибли не менее девяти человек, 25 получили ожоги и травмы.

Пожар произошёл в ночь на 27 сентября.

В результате пожара на китайской шахте в провинции Гуйчжоу погибли 16 человек.

В сгоревшем ночью 16 сентября торговом центре в Санкт-Петербурге находился зоомагазин, где было много животных. Очевидцы говорят, что удалось спасти всего лишь 20% обитателей.