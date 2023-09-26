Москва, 27 сентября, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова сообщила, что с 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20%), а также для заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

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Отмечается, что за несколько лет объёмы льготного кредитования увеличивались. В то же время возникали риски для всех участников сделок, а околонулевые ставки разгоняли цены на жильё.

«Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остаётся существенная доля рискованных кредитов», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Ермилова заверила, что прямого запрета на такие займы не будет, но банки будут вынуждены существенно увеличивать под них резервы.

Финансист также добавила, что из-за предстоящих надбавок станут невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия.

«Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен», — заключила Мария Ермилова.

Как сообщало ИА Регнум, минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 20 сентября увеличен с 15% до 20%.

Речь идёт о кредитных договорах, подписанных после вступления постановления в силу. Для ранее подписанных договоров минимальный размер первоначального взноса остаётся прежним — 15%.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 13% годовых, поскольку инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Регулятор уверен: необходимо ужесточить денежно-кредитные условия, чтобы инфляция не ушла далеко вверх от той цели, которую ей наметил ЦБ — 4% к 2024 году.

При этом прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ РФ повысил до 6-7% с прежних 5-6,5%.

Курс рубля не заметил всех этих манипуляций ЦБ с ключевой ставкой. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.