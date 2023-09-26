На свадьбе в Ираке из-за пожара не менее 9 человек погибли, 25 пострадали
СМИ: на свадьбе в Ираке из-за пожара не менее 9 человек погибли, 25 пострадали
Багдад, 27 сентября, 2023, 02:12 — ИА Регнум. В провинции Найнава на севере Ирака на свадьбе случился пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
Mchs.gov.ru
Пожар
Свадебное торжество началось утром 27 сентября в районе Хамдания в иракской провинции Найнава.
По сообщениям местных СМИ, в результате возгорания погибли не менее девяти человек, 25 получили ожоги и травмы.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пожилой женщины при пожаре в районе Отрадное, который начался со ссоры соседки с мужем.
Пожар начался в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе.