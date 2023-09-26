Багдад, 27 сентября, 2023, 02:12 — ИА Регнум. В провинции Найнава на севере Ирака на свадьбе случился пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Mchs.gov.ru Пожар

Свадебное торжество началось утром 27 сентября в районе Хамдания в иракской провинции Найнава.

По сообщениям местных СМИ, в результате возгорания погибли не менее девяти человек, 25 получили ожоги и травмы.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пожилой женщины при пожаре в районе Отрадное, который начался со ссоры соседки с мужем.

Пожар начался в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе.