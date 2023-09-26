Москва, 27 сентября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова прямого ответа не дал, переадресовав тему в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это их прерогатива, нам нечего сказать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков не подтвердил и не опровергнул информацию, но заверил, что никаких сообщений от военного ведомства не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве заявили, что Виктор Соколов был в числе 34 российских офицеров, якобы погибших в результате недавней ракетной атаки ВСУ на Севастополь.

22 сентября российские средства ПВО сбили пять украинских ракет, выпущенных по Севастополю. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести.

Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны. Кадры с ним опубликованы 26 сентября в официальном Telegram-канале ведомства.