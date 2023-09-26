Киев, 27 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко займёт пост советника главы киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующий указ подписал украинский лидер.

ИА REGNUM Назначение

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)», — говорится в опубликованном на сайте офиса Зеленского документе.

Нападающий Шевченко играл за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. С февраля по июль 2016 года он ассистировал тренеру сборной Украины — Михаилу Фоменко. В июле 2016 года Шевченко назначили главным тренером национальной сборной.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа прошли кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. На должность замглавы СБУ был назначен Александр Поклад. До этого его уволили с поста начальника департамента контрразведки СБУ. Начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области стал Александр Пелин. В марте с этого поста был снят Борис Безрукий, с тех пор должность оставалась вакантной.

3 сентября Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Украинский лидер сообщил, что должность займёт Рустем Умеров, возглавлявший ранее Фонд госимущества. Его кандидатуру 6 сентября поддержали 338 депутатов Верховной рады при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.