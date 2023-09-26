Вашингтон, 27 сентября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Сенат США предложил проект по сокращению объёма военной помощи Украине — до 4,5 млрд долларов из бюджета Пентагона и 1,65 млрд долларов для Госдепартамента на срок до 17 ноября.

Lawrence Jackson Сенат США

Администрация США просила согласовать до 24 млрд долларов на помощь Киеву, одновременно запрашивала дополнительные средства и для правительственных структур страны.

Отмечается, что запрос нужно согласовать до конца финансового года — до 1 октября.

Сенат предложил временный вариант договоренности вместо согласования полноценной «дополнительной помощи». Часть республиканцев не хотят голосовать за помощь киевской армии в одном пакете с деньгами для Госдепа.

«Запрос Белого дома на 24 млрд долларов охватывал трехмесячный период до конца 2023 года, и кредиты, рассматриваемые Конгрессом, очевидно, короче этого», — заключили авторы вашингтонского издания Punchbowl.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины пока не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Администрация США составила список реформ, которые должны произойти на Украине для оказания дальнейшей военной поддержки.

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин назвал выставленный Киеву список необходимых изменений обидным и ошибочным шагом Вашингтона.