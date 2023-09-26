* принадлежит запрещённой в России организации Meta

Вашингтон, 27 сентября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta) заявили, что не смогут поддерживать работу приложения на некоторых смартфонах с 24 октября. Об этом 26 сентября проинформировал справочный центр сервиса.

Иван Шилов ИА Регнум Блокировка Whatsapp

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — уточнили разработчики, добавив, что телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.

Мессенджер не поддерживает создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi, указали в компании.

Разработчики заверили, что перед тем, как прекратить поддержку операционной системы, пользователь непосредственно через мессенджер получит соответствующее уведомление.

В компании рекомендовали использовать смартфоны с Android версии 4.1 и новее, iPhone с ОС iOS 12 и новее, а также устройствами с KaiOS 2.5.0 и новее, в том числе JioPhone и JioPhone 2.

Как сообщало ИА Регнум, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что версией ОС Android ниже 5.0 в России пользуется менее 1%, следовательно, доступа к приложению может лишиться не так уж много людей. Компания просто меняет технологии и держать отдельную команду, которая бы занималась поддержкой устаревших приложений, нецелесообразно, заверил эксперт.

В интересах пользователей применить обновления, которые предлагает смартфон, чтобы затем обновить и само приложение WhatsApp, если хочется оставаться на связи именно в этом мессенджере, посоветовал директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.