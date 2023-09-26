Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп признан американским судом ответственным по делу о мошенничестве, сообщило 26 сентября агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В статье говорится, что судья Нью-Йорка отказался отклонить иск генерального прокурора, обвиняющего Трампа в незаконном завышении его активов и состояния. По версии прокуратуры, Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

Суд постановил, что ответственность за мошенничество несут экс-президент США Дональд Трамп и Trump Organization. Рассмотрение дела по существа начнётся 2 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в интервью NBC News бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений и не боится попасть в тюрьму. Он снова обвинил в организации своего уголовного преследования действующую администрацию США и заявил, что генеральная прокуратура страны действует по её указаниям.

В начале августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа Трампа взяли в Джорджии под арест и практически сразу выпустили под залог в $200 тысяч.