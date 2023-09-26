Берлин, 27 сентября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Яхта Andromeda и её команда не были причастны к подрывам «Северных потоков». Об этом заявили в Польше. Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин высказал мнение о диверсиях немецким изданиям Sueddeutsche Zeitung, Zeit и телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«У нас нет сомнений, что на этой яхте не было ни взрывчатки, ни взрывчатого материала, способного взорвать «Северный поток-1» или «Северный поток-2», — однозначно заявил Жарин.

По словам политика, «на борту не было никого, кто располагал бы военными или диверсионными знаниями». Поездка на яхте «имела исключительно туристический характер».

Отмечается, что заключение польской стороны расходится с выводами следователей ФРГ, которые уверены, что именно Andromeda доставила взрывчатку к местам диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, Украина стала главным подозреваемым в совершении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, пишет французское издание Le Figaro.

Следователи прокуратуры Германии уже почти уверены в причастности к подрывам газопроводов яхты Andromeda. Судно было арендовано 6 сентября в немецком городе Варнемюнде, после этого оно отправилось к датскому острову Борнхольм.

На борту якобы были обнаружены следы взрывчатого вещества октоген, которое можно использовать под водой. Аренду корабля оплатило варшавское турагентство Feeria Lwowa, руководителем которого является 54-летняя жительница Киева Наталия А.

Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польша послужила оперативной базой для атак на газопроводы «Северный поток» в сентябре 2022 года. Согласно материалам расследования, здесь находился центр логистики, отсюда финансировались атаки.