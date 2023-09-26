Киев, 26 сентября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. В центре подконтрольного Украине Херсона вечером 26 сентября прогремели взрывы. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не приводятся.

По официальным данным, воздушная тревога на территории Херсонской области, подконтрольной киевскому режиму, не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, днём 26 сентября ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области, шесть зданий получили повреждения, жители села не пострадали.

В результате артобстрела со стороны ВСУ села Долгого в Белгородской области женщина получила осколочное ранение головы.

Вооружённые силы России продолжают активные действия по разгрому противника в зоне специальной военной операции, сообщил 26 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.