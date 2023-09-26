Вашингтон, 26 сентября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании терактов на «Северных потоках».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Дипломат отметил, что Россия является одной из основных пострадавших сторон, имеющих отношение к произошедшей диверсии.

«Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от взаимодействия с нею», — сказал Гэн Шуан.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию.

Подрыв «Северных потоков», который произошёл год назад 26 сентября, это дело рук Вашингтона. США пошли на это для сохранения своего влияния в Европе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Все рапорты о планировании диверсии США на «Северных потоках» поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, который в обход американской администрации докладывал о ситуации лично президенту США Джо Байдену, заявил 26 сентября американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.