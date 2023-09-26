Херсон, 26 сентября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Киевский режим начал насильственное, принудительное переселение жителей 31 населенного пункта на территории контролируемой Украиной части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что происходит «немыслимое насилие» над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупанты бросают гранаты в подъезды, во дворы или на крыши, бомбят с беспилотников.

«Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Национал-террористы насильственно отбирают у родителей детей и увозят их. Людей сгоняют на пункты сбора, а потом перевозят в фильтрационные лагеря в районе Николаева», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Против мирного населения выставили СБУ и националистический батальон «Цунами» из Николаева.

По словам губернатора, всех мужчин изолируют и отправляют в николаевские военкоматы для дальнейшей отправки в зону боевых действий.

«Своих семей большинство из них больше не увидит», — признал Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсонской области. Поражена живая сила и военная техника противника в 116 районах.

На херсонском направлении киевский режим потерял до 90 военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Кроме того, у села Николаевка уничтожен украинский склад боеприпасов.

ВСУ 19 сентября нанесли массированный удар по посёлку Каиры Херсонской области, погиб один мирный житель, девять получили ранения. Боевики вели обстрел из танка, а также использовали миномёты и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Один из БПЛА удалось обезвредить до того, как он сбросил гранату.