Вашингтон, 26 сентября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Высказывание координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о президенте России Владимире Путине и главе киевского режима Владимире Зеленском раскритиковал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom военный высмеял слова Кирби о том, что только украинский лидер определит, когда придёт время сесть за стол переговоров с Путиным.

Риттер заявил, что Кирби заблуждается и откровенно обманывает.

«Военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, — это подписать капитуляцию», — добавил экс-разведчик.

Эксперт считает безоговорочную победу российских войск над ВСУ единственным итогом конфликта на Украине. К тому же глава киевского режима ввёл ограничения на переговоры с Москвой, заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. О своём нежелании переговоров с ним глава киевского режима заявлял и ранее в своих выступлениях. В качестве приемлемого для себя способа завершения конфликта он назвал условие об отводе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год.

Путин же неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент России подчеркнул, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.