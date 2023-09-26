Вашингтон, 26 сентября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Подрыв «Северных потоков», который произошёл год назад 26 сентября, это дело рук Вашингтона. США пошли на это для сохранения своего влияния в Европе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что причастность США к терактам подтверждается новыми свидетельствами, которые представляет экспертное сообщество.

Вашингтон пошёл на этот шаг для сохранения доминирования в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах, отметил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию.

Администрация президента США Джо Байдена решила устроить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за опасений потерять свое влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешёвого российского газа, сообщил 26 сентября американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков», заявила 26 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.