Москва, 26 сентября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» будет сотрудничать с отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. Соответствующая договорённость достигнута в ходе встречи главы фонда Анны Цивилёвой с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

«Наша главная задача — окружить ветеранов СВО заботой и вниманием, сделать так, чтобы они как можно быстрее вернулись к мирной жизни. Сотрудничество с Русской Православной Церковью позволит выстроить эту работу эффективно по всей стране», — написала 26 сентября Цивилёва в своём Telegram-канале.

Фонд и РПЦ намерены всесторонне помогать ветеранам специальной военной операции и родственникам погибших получить медицинскую помощь и реабилитацию. Их совместная работа также будет направлена на сохранение и восстановление духовного здоровья подопечных, организацию культурно-просветительских и патриотических мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах России. Только за первый месяц работы созданный для помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов фонд принял более 60 тыс. обращений. Вопросы в основном касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве.

Благодаря сотрудничеству фонда с Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Промсвязьбанком», РЖД, Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии, Социальным фондом России, ветераны смогут проходить профессиональную переподготовку, трудоустраиваться, получать лечение и проходить реабилитацию, получать помощь и поддержку по другим направлениям.