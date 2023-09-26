Вашингтон, 26 сентября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. США готовы наладить совместный выпуск с Украиной некоторых видов военной техники на её территории, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране», — отметил он.

Каких-либо деталей Лаплант приводить не стал. Он добавил лишь, что НАТО будет делать на этом большой акцент. Представитель Пентагона напомнил о принятии соответствующего решения на июльском саммите альянса в Вильнюсе.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC подтвердил, что российские военные нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет. Киев в связи с этим перенёс часть производства своих ракет за пределы Украины, сказал он.

10 мая издание Welt со ссылкой на главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера сообщило, что производитель планирует договориться с компаниями на Украине о совместном выпуске техники и вооружения. Он уточнил, что речь идёт, помимо возможного производства танка Panther, о сотрудничестве или создании совместных предприятий по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что российская сторона ожидает от Германии и Швеции правильно сделанных выводов. Планы западных стран по организации оружейных производств на Украине являются очередным фактом, указывающим на их непосредственную вовлечённость в украинский конфликт, добавила она.