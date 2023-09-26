Вашингтон, 26 сентября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Дональд Трамп, в случае возвращения в Белый дом, снимет часть антироссийских санкций и снизит поставки вооружения киевской армии. Такое мнение высказал обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Автор считает, что такие изменение позиции США при Трампе вписываются в его концепцию «Америка превыше всего», которую бывший президент реализовывал во время своего первого срока.

По мнению Ганеша, это в привело бы к снижению авторитета Америки в мире, который, уверен колумнист, лишь укрепился за счёт массированной поставки вооружения Украине.

Также обозреватель предположил, чтобы «кинуть Украину», Дональд Трамп став главой Белого дома, усилится против международных соглашений США. Это может коснуться отношений с НАТО, двусторонних гарантий Южной Корее и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

«Трамп не будет заинтересован в сдерживании Китая, если будет чувствовать, что Пекин уважительно относится к Вашингтону в сфере торговли», — считает Джанан Ганеш.

Что же касается отношения претендента к Тайваню, то автор однозначно сказать смог — это для него загадка.

Как сообщало ИА Регнум, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году основные проблемы страны будут решены за период от полугода до года, с таким заявлением политик выступил 17 сентября.

Даже если Трамп сможет снова возглавить Белый дом, радикальных подвижек в политике Вашингтона по Украине не случится, отметил Иван Тимофеев, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). В период пребывания Трампа на посту президента США политика Вашингтона в отношении Москвы только ухудшалась, напомнил эксперт.

План урегулирования украинского конфликта за 24 часа призвал раскрыть Трампа украинский глава Владимир Зеленский 19 сентября.

Выборы президента Соединённых Штатов назначены в стране на ноябрь 2024 года. Байден выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Трамп объявил о своём участии в выборах в ноябре 2022 года. При этом республиканцы и демократы официально выдвинут своих кандидатов на пост президента только летом следующего года.