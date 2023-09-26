Оттава, 26 сентября, 2023, 21:51 — ИА Регнум. После скандала с чествованием эсэсовца в парламенте Канады из спикера палаты общин этой страны Энтони Рота сделали козла отпущения, выведя из-под удара других представителей руководства Канады, среди которых есть и потомки украинских коллаборационистов, заявила 26 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Мария Захарова

Как сообщало ИА Регнум, Рота объявил, что подал в отставку, вечером 26 сентября. Он отметил, что сообщает об этом «с тяжёлым сердцем».

«Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара (премьер-министра Канады Джастина — Прим. ред.) Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали (лидера киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, никто не извинился», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Столь же бесславное, как у Рота, будущее ждёт и всех остальных политических деятелей во всех странах мира, поддерживающих «нацистскую шваль», добавила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту Зеленского, в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского, Трюдо и канадских министров) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

С резкой критикой в адрес властей Канады выступили представители еврейских организаций, власти Польши и Белоруссии. Трюдо, комментируя скандал, обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в свою очередь отметил, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции.