Калуга, 26 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в 2023 году, в 2024 году предприятие планирует выйти на полную мощность, сообщил 26 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Volvo обрёл нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — сказал Шапша в ходе прямого эфира.

Он отметил, что в ближайшее время встретится с новым руководителем завода. Глава Калужской области пообещал после этой встречи рассказать, что планируется сделать на предприятии и в какие сроки.

Губернатор также напомнил, что на калужском заводе Volkswagen в 2023 году тоже сменился собственник. С новым владельцем руководство региона также ведёт плотную работу, сказал Шапша.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября в Минпромторге сообщили, что активы шведского автопроизводителя Volvo в России передали местному инвестору. Министерство сообщило, что вместе с новым собственником определило партнёра в России для дальнейшего развития производства на площадке концерна в Калуге.

Также стало известно, что операционный контроль в ряде дочерних структур Volvo в России перешёл к российскому бизнесмену Игорю Киму. По данным ЕГРЮЛ, под его контролем теперь находится завод Volvo Trucks в Калуге. Генеральным директором этого завода по производству грузовиков стал Алексей Санников — партнёр Кима по бизнесу.

В конце февраля 2022 года Volvo Group заявил о прекращении выпуска грузовиков. С марта компания перестала поставлять в Россию автомобили и запчасти. В апреле начались сокращения сотрудников российских подразделений. В октябре Volvo объявил о планах продать российский бизнес.