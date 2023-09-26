Детройт, США, 26 сентября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден едва не упал, спускаясь по трапу самолёта в Детройте, следует из кадров трансляции местного телеканала WXYZ-TV Detroit.

На кадрах видно, что президент США, потеряв равновесие, споткнулся, но сумел удержаться на ногах и спуститься по трапу без посторонней помощи.

Подобные кадры американские СМИ публикуют не впервые. В частности, при попытке подняться на трап самолёта в марте 2021 года Байден споткнулся трижды. В его пресс-службе объяснили инцидент сильным ветром.

Ранее американские СМИ также неоднократно сообщали о проблемах Байдена с памятью и ориентированием в пространстве и его многочисленных странных жестах вроде попыток «пожать руку» несуществующим собеседникам.

В сентябре 2023 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что настоящий президент США — это не Джозеф Байден, а человек, который контролирует его телесуфлёр. Так бизнесмен прокомментировал слова представителя Республиканской партии США Боба Маккобба, который с иронией отметил, что управляющий Байденом человек, кем бы он ни был, «абсолютно некомпетентен» и ему нужно объявить «импичмент».

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп в августе 2023 года заявил, что Байден «не дотянет» до новых президентских выборов в США в 2024 году. Трамп отметил, что Байден, по его мнению, слаб и физически, но в ещё большей степени — ментально.