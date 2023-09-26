Калининград, 26 сентября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Интернет-холдинг VK завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщили в управляющей компании специального района.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На сайте управляющей компании указано, что в реестр участников включено публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). Изменения были внесены 26 сентября.

В августе 2023 года в пресс-службе VK сообщали, что структура VK Company Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, прекратит деятельность, а вместо неё будет создано юридическое лицо в Калининградской области. Решение приняли акционеры и совет директоров VK.

С 12 сентября VK прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведёт первичный листинг акций на Московской бирже, отмечали в компании в августе.

О планах провести редомициляцию руководители VK впервые сообщили в феврале 2023 года. Подавляющее большинство активов компании получает выручку в России, отмечали в VK. 3 марта 2022 года были приостановлены торги глобальными депозитарными расписками VK на Лондонской бирже, и держатели облигаций получили право требования досрочного погашения бондов.