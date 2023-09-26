«Единая Россия» проведет в феврале спортивный марафон «Сила России»
Донецк, 26 сентября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. «Единая Россия» подвела итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» во время видеоконференции с региональными отделениями партии. Марафон проходил в июне–августе 2023 года, его участниками стали более 110 тысяч человек. В феврале партия планирует организовать зимний этап спортивного марафона.
Во время летнего этапа марафона ЕР провела свыше шести тысяч открытых тренировок с именитыми атлетами. Для организации спортивных событий были подготовлены 3,5 тысячи площадок при участии более тысячи НКО. Организаторы провели Неделю инклюзивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ней участвовали более восьми тысяч человек, передает rostovgazeta.ru.
«Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовалось популярностью», — рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Отмечается, что больше всего площадок и наибольший масштаб тренировок были в Подмосковье, Свердловской области и Санкт-Петербурге.
Как отметил сенатор Александр Карелин, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, тринадцатикратный чемпион СССР и России, тренироваться свободно могли все желающие.
Участники марафона общались с известными спортсменами, чемпионами, брали у них автографы и спрашивали советы. В числе тех, кто проводил занятия, были двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие.
Мероприятия марафона прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтёрска выехали на тренировки в Московскую область. Как сообщил депутат Мособлдумы и олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, в Шахтёрске состоятся мастер-классы по биатлону и хоккею, сообщается на сайте партии ER.RU.
«Несмотря на военное положение и невозможность собираться в прифронтовых территориях, мы смогли провести шесть мероприятий в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России». Начали с открытой тренировки двукратного чемпиона мира по боевому самбо, в тот момент еще кандидата «Единой России» в народный совет ДНР Максима Швеца в освобожденном Мангуше. Мероприятие собрало 25 детей. Следующим был Шахтерск, где девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Батрутдинов, кандидат от партии в Шахтерский городской совет, провел мастер-класс для 50 детей. Затем мы организовали открытую тренировку по шахматам в Донецке для 30 детей. Ее провел дончанин, международный мастер по шахматам Олег Березин. Первенство по шахматам для слепых и слабовидящих 20 жителей Донецка и Макеевки стало нашим следующим шагом. Завершающим этапом стал приезд олимпийского чемпиона, легендарного российского лыжника Александра Легкова. Тренировка прошла в городе Шахтерске, она собрала 60 детей, тренеров, родителей. Кроме того, Александр поделился опытом подготовки спортсменов к крупным соревнованиям с тренерами. По результатам этой встречи 25 детей из ДНР 19 сентября отправились на двухнедельные тренировочные сборы в Подмосковье», — рассказал Александр Юрьев, ответственный за реализацию проекта «Сила России» от регионального исполкома партии «Единая Россия» в ДНР.