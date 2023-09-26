Донецк, 26 сентября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. «Единая Россия» подвела итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» во время видеоконференции с региональными отделениями партии. Марафон проходил в июне–августе 2023 года, его участниками стали более 110 тысяч человек. В феврале партия планирует организовать зимний этап спортивного марафона.

ER.ru «Единая Россия» подвела итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России»

Во время летнего этапа марафона ЕР провела свыше шести тысяч открытых тренировок с именитыми атлетами. Для организации спортивных событий были подготовлены 3,5 тысячи площадок при участии более тысячи НКО. Организаторы провели Неделю инклюзивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ней участвовали более восьми тысяч человек, передает rostovgazeta.ru.

«Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовалось популярностью», — рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

ER.ru «Единая Россия» подвела итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России»

Отмечается, что больше всего площадок и наибольший масштаб тренировок были в Подмосковье, Свердловской области и Санкт-Петербурге.

Как отметил сенатор Александр Карелин, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, тринадцатикратный чемпион СССР и России, тренироваться свободно могли все желающие.

Участники марафона общались с известными спортсменами, чемпионами, брали у них автографы и спрашивали советы. В числе тех, кто проводил занятия, были двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие.

Мероприятия марафона прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтёрска выехали на тренировки в Московскую область. Как сообщил депутат Мособлдумы и олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, в Шахтёрске состоятся мастер-классы по биатлону и хоккею, сообщается на сайте партии ER.RU.

ER.ru «Единая Россия» подвела итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России»

«Несмотря на военное положение и невозможность собираться в прифронтовых территориях, мы смогли провести шесть мероприятий в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России». Начали с открытой тренировки двукратного чемпиона мира по боевому самбо, в тот момент еще кандидата «Единой России» в народный совет ДНР Максима Швеца в освобожденном Мангуше. Мероприятие собрало 25 детей. Следующим был Шахтерск, где девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Батрутдинов, кандидат от партии в Шахтерский городской совет, провел мастер-класс для 50 детей. Затем мы организовали открытую тренировку по шахматам в Донецке для 30 детей. Ее провел дончанин, международный мастер по шахматам Олег Березин. Первенство по шахматам для слепых и слабовидящих 20 жителей Донецка и Макеевки стало нашим следующим шагом. Завершающим этапом стал приезд олимпийского чемпиона, легендарного российского лыжника Александра Легкова. Тренировка прошла в городе Шахтерске, она собрала 60 детей, тренеров, родителей. Кроме того, Александр поделился опытом подготовки спортсменов к крупным соревнованиям с тренерами. По результатам этой встречи 25 детей из ДНР 19 сентября отправились на двухнедельные тренировочные сборы в Подмосковье», — рассказал Александр Юрьев, ответственный за реализацию проекта «Сила России» от регионального исполкома партии «Единая Россия» в ДНР.