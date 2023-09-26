Таллин, 26 сентября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены в официальных документах «переименовать» Калининград в Кёнигсберг, комиссия парламента страны по иностранным делам попросила экспертов провести соответствующее исследование, передаёт 26 сентября ERR.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, комиссия направила запрос в языковую комиссию научной организации «Общество родного языка». К обсуждению вопроса в парламенте предполагается вернуться после получения заключения экспертов в октябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом. В ходе обсуждения вопроса о размещшении бригады войск Германии в Литве Писториус заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией.

В Германии в настоящее время получила широкое распространение риторика реваншизма, который прикрывается демократическими разговорами о «нерукопожатности» России, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум немецкий политолог Владимир Сергиенко. Многие немцы называют Калининград Кёнигсбергом, но министр обороны обязан следить за такими «оговорками», отметил эксперт.

С инициативами о «переименовании» Калининграда ранее в 2023 году выступали также в Польше и Литве. При этом Государственная комиссия Литвы по языку отклонила предложение двух депутатов парламента об официальном «переименовании» Калининграда в Караляучюс. В Польше решение о «переименовании» российского города в Крулевец в июне 2023 года вступило в силу, и в ряде регионов страны начали менять дорожные указатели.