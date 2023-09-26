Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Южная Корея является «военной колонией» США и не имеет права мешать развитию дружественных отношений между суверенными государствами, заявил 26 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи организации постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Буквально несколько дней тому назад за этой трибуной (президент Южной Кореи — Прим. ред.) Юн Сок Ёль безрассудно и совершенно неоправданно выступил против наших справедливых мер по укреплению оборонного потенциала. Более того, он выступил с провокационными заявлениями относительно нормального развития товарищеских отношений между дружественными соседними странами», — сказал постпред.

Он отметил, что развитие равных отношений между суверенными государствами — это тот вопрос, в который Южная Корея не имеет никакого права вмешиваться, поскольку это просто колония США, которую Вашингтон превратил в свою военную базу.

Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил, что его страна и ряд других могут ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном. Отвечая на вопрос, есть ли у Южной Кореи подтверждение военных сделок между Россией и КНДР, он ответил, что Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров Ким Чен Ын заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР.

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. По его словам, у обеих стран обширные планы на будущее.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР отметили, что прошедшим визитом в Россию Ким Чен Ын «укрепил узы товарищества и дружбы» и открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений.

После визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию МИД Южной Кореи вызвал российского посла. Дипломату передали позицию правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей.

Как заявил в интервью газете Korea Times профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков, Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине. По его словам, российский лидер дал понять, что если Сеул будет оказывать военную помощь Киеву, то Москва поможет Пхеньяну развивать свой ракетный и ядерный потенциал путём передачи российских технологий.