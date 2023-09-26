Мелитополь, 26 сентября, 2023, 22:18 — ИА Регнум. «Единая Россия» провела видеоконференцию с отделениями партии в регионах. В ходе онлайн-встречи были подведены результаты летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России», участниками которого стали более 110 тысяч россиян.

DUMA.GOV Александр Карелин

В феврале следующего года партия запланировала организацию зимнего этапа спортивного марафона.

Более шести тысяч открытых тренировок прошло в рамках летнего этапа, который проходил с июня по август 2023 года. Занятия проводили известные российские спортсмены. Для мероприятий было задействовано 3500 площадок. Летний этап марафона проходил при поддержке более тысячи некоммерческих организаций, пишет rostovgazeta.ru.

«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели Неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок», — рассказала Ольга Занко, председатель центрального совета сторонников ЕР, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Занко уточнила, что при проведении марафона акцент сделан на работу в военных городках. Большое внимание уделялось семьям участников спецоперации. Спортивные мероприятия вызвали большой интерес. Финальное событие с участием девяти тысяч человек было приурочено ко Дню физкультурника.

Отмечается, что лидерами по числу задействованных площадок и масштабу тренировок стали Подмосковье, Свердловская область и Санкт-Петербург.

Многократный олимпийский чемпион, тринадцатикратный чемпион СССР и России, чемпион мира и Европы сенатор Александр Карелин подчеркнул, что занятия были доступны абсолютно для всех.

В ходе мероприятий у спортсменов была возможность пообщаться со звездами отечественного спорта, получить их наставления и автографы. Для проведения тренировок были приглашены победители олимпиад Владислав Третьяк и Александр Тихонов. Занятия также проводили Владимир Бармашов и двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин. В качестве тренеров выступили трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов и 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов.

Спортивные мероприятия прошли и в новых регионах. Сорок детей из города Шахтерска посетили тренировки в Московской области.

Как сообщается на сайте ER.RU со ссылкой на депутата Московской областной думы, олимпийского чемпиона Александра Легкова, тренировки с юными участниками продолжатся. В Шахтерске пройдет несколько мастер-классов по хоккею и биатлону.