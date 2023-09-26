Херсон, 26 сентября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. В ходе видеоконференции с региональными отделениями партии «Единая Россия» подведены итоги летнего периода всероссийского спортивного марафона «Сила России», в котором приняли участие более 110 тысяч человек со всех российских регионов. «Единая Россия» планирует организовать зимний этап спортивного события в феврале 2024 года.

ER.ru В спортивном марафоне «Сила России» участвовали свыше 110 тысяч человек

Как пишет издание rostovgazeta.ru, за летний период спортивного марафона с июня по август текущего года партия «Единая Россия» организовала более 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Такие спортивные мероприятия проходили на 3,5 тыс. площадок и привлекли более тысячи НКО.

Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель центрального совета сторонников «Единой России», сообщила, что в ходе летнего этапа марафона была организована Неделя инклюзивного спорта совместно с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых. Более 8 тысяч человек приняли участие в этих мероприятиях, организовано свыше 600 тренировок. Особое внимание уделялось работе с семьями участников спецопераций и тренировкам в военных городках. Занко отметила, что все тренировки были очень популярными, а финальное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника, собрало более 9 тысяч человек.

Подмосковье, Санкт-Петербург и Свердловская область стали абсолютными лидерами в организации тренировок и по количеству площадок. Александр Карелин, известный многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы и 13-кратный чемпион СССР и России, также активно участвовал в этих мероприятиях и отметил, что тренировки были доступны для всех желающих.

Участники тренировок имели возможность пообщаться с известными спортсменами, получить их автографы и ценные советы. Среди проводивших тренировки были такие знаменитости, как двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин, трехкратный сурдочемпион мира и дважды призер Сурдлимпиады Данил Иванов, а также рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов и олимпийские чемпионы Александр Тихонов, Владислав Третьяк и Владимир Бармашов. Были задействованы многие известные спортсмены.

В новых регионах Российской Федерации также прошли спортивные мероприятия в рамках марафона «Сила России». К примеру, в Подмосковье на тренировки отправились 40 детей из Шахтерска.

Как сообщается на сайте ER.RU, депутат Московской областной думы и олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, что работа с детьми будет продолжена, а в Шахтёрске пройдут мастер-классы по биатлону и хоккею.

ER.ru В спортивном марафоне «Сила России» участвовали свыше 110 тысяч человек

«К проекту «Сила России» Херсонская область присоединилась в этом году. Пока его реализация только набирает обороты в новом регионе. Проектом удалось охватить только два района области — Новотроицкий и Генический. В августе ко Дню физкультурника был проведен футбольный турнир, на который удалось собрать несколько десятков любителей игры с мячом. Команды, состоящие из сотрудников местных предприятий, студентов и партийцев, сразились за кубки и медали. Трибуны не пустовали. Любители спорта соскучились по массовым мероприятиям, которые отменяются из-за оперативной обстановки, и рады таким пусть и локальным, но долгожданным событиям. Не менее интересно и ярко в рамках «Силы России» прошел шахматный турнир в административном центре Геническе. Среди участников — школьники, студенты, пенсионеры и даже сотрудники полиции. Самому юному участнику 11 лет. Победители получили книги на русском языке и грамоты от регионального отделения партии «Единая Россия», а также сладкие призы. Помимо спортивной части была и интерактивная площадка. Рядом с турниром некоммерческая организация провела мастер-класс по рисованию на мольбертах для детей. Рисунки тематические — малыши изображали шахматы. Главный итог мероприятий марафона в Херсонской области — люди начинают включаться во всероссийские спортивные движения, они с удовольствием готовы участвовать в турнирах и рассказывать об этом своим друзьям и знакомым, а значит, популяризация спорта в новом регионе постепенно выходит на новый уровень», — сказал первый заместитель руководителя регионального исполкома херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тропкин.