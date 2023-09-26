Белгород, 26 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В результате артобстрела со стороны ВСУ села Долгое в Белгородское области женщина получила осколочное ранение головы, сообщил 26 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Вооружённые силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения — пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы», — написал он.

Гладков уточнил, что бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в центральную районную больницу.

Кроме того, отметил губернатор, в частном жилом доме была пробита кровля. Аварийные и оперативные службы находятся на месте, уточнил Гладков, проводится подомовой обход территории.

Чуть ранее, днём, губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Большетроицкое, где шесть зданий получили повреждения, жители села не пострадали.

Кроме того, 26 сентября Гладков сообщал и о других атаках на территорию региона со стороны ВСУ. В частности, под удар попало село Новая Таволжанка, в результате была нарушена линия электроснабжения и сгорела одна хозяйственная постройка.

В Грайворонском городском округе в районе села Санкова 26 сентября силами ПВО был сбит беспилотник. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.

Также ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ посёлка Уразово и города Шебекино пострадали пять мирных граждан. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация никому из них не понадобилась.