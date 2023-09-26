Нижний Новгород, 26 сентября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Глеб Никитин вступил сегодня, 26 сентября, в должность губернатора Нижегородской области. Торжественная церемония прошла в Нижегородском кремле.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская объявила, что Глеб Никитин, избранный на должность губернатора, по результатам выборов получил 1 159 013 голосов избирателей, что составляет 82,82%. Затем Никитин принес присягу губернатора Нижегородской области.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

В своем выступлении глава региона поблагодарил нижегородцев за поддержку и подчеркнул, что намерен продолжить реализацию проектов развития. «Следующие пять лет, как и предыдущие, мы с моей командой намерены твердо придерживаться обозначенной модели», — пообещал Никитин. Он назвал 800-летие Нижнего Новгорода одним из важнейших консолидирующих проектов, который был реализован в регионе за последние годы. «Это были мощнейшие инвестиции в развитие городской среды и культуры и, в конечном счете, в базовое качество жизни людей, — отметил губернатор. — Как мы и прогнозировали, бумеранг наших вложений вернулся. Выросли экономические показатели региона, улучшилась его репутация — в первую очередь за счет формирования устойчивого образа территории возможностей, территории экспериментов, территории лидерства».

«Единственный возможный путь развития Нижегородской области — это вложение усилий в себя, в свой край и свое будущее именно здесь, а не где-то там… Я в этом абсолютно уверен! Именно по этому пути мы и продолжим идти», — резюмировал глава региона.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

В торжественной церемонии приняли участие более 600 гостей, среди которых были полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник, сенаторы, депутаты Госдумы РФ, регионального парламента, руководители органов власти Нижегородской области, представители конфессий, заслуженные деятели региона.