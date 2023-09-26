Киев, 26 сентября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Одно из государств Евросоюза тормозит процесс согласования механизма украинского аграрного экспорта в соседние страны восточной Европы. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Он отметил, что данный механизм Киев представил в рамках плана по разрешению зернового кризиса, который поддержала Европейская комиссия.

По словам премьер-министра Украины, четыре государства проработали украинский план и высказали свои конструктивные замечания, предложения, они готовы к обсуждению, и лишь одна страна высказалась против. Он посетовал, что у властей Украины нет ни логического, ни экономического объяснения этому.

Шмыгаль не уточнил, какое государство не согласно с данным планом, при этом добавил, что готовятся соответствующие документы с Болгарией и Румынией.

По его словам, эти государства не нарушали торговые правила ЕС и Соглашение об ассоциации, они не вводили односторонние ограничения.

Как передавало ИА Регнум, запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Еврокомиссия ввела 2 мая 2023 года. Страны самостоятельно прекратили ввоз украинской агропродукции, после чего лидер киевского режима Владимир Зеленский пригрозил международным арбитражным судом, если ЕС продлит эмбарго.

Позднее ЕК не стала продлевать ограничения, а Украина обязалась принять меры по предотвращению скачков объёмов поставок зерна в ЕС и представить план по контролю экспорта зерна в ЕС.

Несмотря на то, что Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава будет поддерживать Украину так, чтобы это было выгодно в первую очередь безопасности Польши.

Эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Об этом свидетельствуют данные статистических служб Словакии, Венгрии и Польши.