Брянск, 26 сентября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Брянску, пострадавших в результате происшествия не было, сообщил 26 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен на подлёте к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, отметил губернатор, поблагодарив подразделения противовоздушной обороны за эффективную защиту города.

Ранее 26 сентября сообщалось и о других попытках ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. В частности, в районе Белгорода силы ПВО сбили дрон самолётного типа, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В Грайворонском городском округе Белгородской области БПЛА был также сбит силами ПВО. А в Кореневском районе Курской области украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в селе Снагость, в результате чего было нарушено электроснабжение в семи населённых пунктах.

В ночь на 25 сентября над территорией Брянской области были сбиты три украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Осведомлённый источник рассказал ИА Регнум, что два беспилотника самолётного типа были сбиты из стрелкового оружия. Один из них упал на территорию топливной базы, а второй после падения сдетонировал за пределами склада.