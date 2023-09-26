Луганск, 26 сентября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. В ходе видеоконференции с региональными отделениями «Единой России» были подведены итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России», в котором приняли участие свыше 110 000 человек. В феврале пройдёт зимний этап марафона.

ER.ru В летнем всероссийском спортивном марафоне «Сила России» приняли участие свыше 110 000 человек

С июня по август 2023 года единороссы провели более 6000 открытых тренировок, в которых приняли участие известные спортсмены, и более 1000 НКО. Мероприятия проходили на более чем 3500 площадках, пишет rostovgazeta.ru.

Одной из особенностей марафона была Неделя инклюзивного спорта, в которой участвовали Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество слепых. Всего было проведено 600 тренировок, в них участвовали 8000 человек.

Председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что особое внимание было уделено семьям участников спецоперации и проведению мероприятий в военных городках. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 10 000 человек. Самыми активными в проведении тренировок и использовании площадок стали Подмосковье, Петербург, Свердловская область.

ER.ru В летнем всероссийском спортивном марафоне «Сила России» приняли участие свыше 110 000 человек

Многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин заявил, что тренировки были доступны для всех. Более того, их участники могли пообщаться со знаменитыми спортсменами, получить их советы и автографы. Среди звезд спорта, проводивших тренировки, были Владислав Третьяк, Александр Тихонов, Виктор Маркин, Владимир Бармашов и другие.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.RU, марафон «Сила России» также охватил новые регионы России. 40 детей из Шахтёрска были приглашены на тренировки в Московскую область. Работа с детьми на новых территориях будет продолжаться. Например, в Шахтёрске будут проведены мастер-классы по биатлону и хоккею. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.

Марафон «Сила России» впервые прошел в ЛНР. В его рамках состоялись открытые тренировки по йоге и фитнесу. Также были организованы зарядки на свежем воздухе, турниры по шахматам, футбольные матчи, забеги и заплыв. Всего прошло более 20 спортивных мероприятий, участие в них приняли порядка 300 человек, среди которых были сторонники и активисты партии «Единая Россия», активисты МГЕР, общественники, жители городов и районов республики. С мастер-классами республику посетили вице-президент Федерации шахмат Республики Ингушетия Магомед Бекмурзиев, депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, чемпион мира по самбо Федор Дурыманов, член президиума Федерации силового экстрима России Алексей Кудрявцев и другие.

ER.ru В летнем всероссийском спортивном марафоне «Сила России» приняли участие свыше 110 000 человек

Одним из самых ярких мероприятий была зарядка на открытом воздухе для активистов ветеранского движения. «Мы провели мероприятие в рамках партпроекта «Старшее поколение». Очень приятно было смотреть, как наши пенсионеры включились в занятия спортом. Могу сказать, что многие из них в своей активности и желании быть быстрее, выше, сильнее дали бы фору молодежи. Уверена, что участниками следующего марафона станет еще больше жителей ЛНР», — сказала сопредседатель луганского регионального совета сторонников «Единой России» Антонина Машкова.