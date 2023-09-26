Севастополь, 26 сентября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Севастополе после объявления воздушной тревоги 25 сентября нескольких жителей города, в том числе детей, не пустили в бомбоубежище Дворца культуры рыбаков, охранник ДК сказал им, что данное убежище предназначено «только для сотрудников».

По данным ИА Регнум, дети из танцевального ансамбля «Атлантика» проводили в ДК репетицию. Когда раздался сигнал воздушной тревоги, охранник выгнал и детей, и взрослых на улицу, заявив, что ему запретили пускать в бомбоубежище посторонних.

«Здесь только для сотрудников бомбоубежище. У вас в своих домах всё есть», — сказал сотрудник ДК.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что данный инцидент имел место, и сообщил о начале проведения служебной проверки, по итогам которой виновные понесут наказание.

«Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворце культуры рыбаков — Прим. ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жёстко», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Во время воздушной тревоги в городе не может быть разделения на «своих» и «чужих», если люди просят дать им возможность пройти в укрытие, их обязаны впустить, написал Развожаев. Всем жителям следует помнить, что они прежде всего люди, а уже потом «при исполнении обязанностей», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, воздушная тревога в Севастополе была объявлена вечером 25 сентября. Одновременно было приостановлено движение по Крымскому мосту и временно прекращена работа наземного и морского транспорта. Сообщалось, что силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек. Позднее 25 сентября воздушная тревога была отменена.