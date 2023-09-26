Москва, 26 сентября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Более 500 эвакуированных мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе, говорится в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта, размещённом на сайте министерства.

«В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», — сказано в документе.

Также в Минобороны отметили, что вооружёнными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. Так, на 26 сентября они сдали восемь единиц бронетехники, семь единиц автомобильной техники, четыре единицы средств ПВО, 39 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3,4 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 507 тыс. боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе 19 сентября. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии.

Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. 25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам антитеррористических мероприятий Баку восстановил суверенитет над своей территорией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Карабах — территория, подконтрольная Баку. С учётом этого представители российских властей, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в регионе внутренним делом Азербайджана.