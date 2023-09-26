Москва, 26 сентября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Новые доводы о причастности США к теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые приводит американский журналист Сеймур Херш, вряд ли станут учитываться в расследовании, как и его более ранние данные, поскольку на политическом уровне этого не допустит действующая администрация американского президента. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выступил с новыми заявлениями по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Согласно информации, администрация президента США Джо Байдена решила устроить теракт из-за опасений потерять свое влияние на Германию и в целом Западную Европу на фоне поставок дешёвого российского газа. А канцлер Германии Олаф Шольц знал о намерении США подорвать газопроводы. Также Херш сообщил, что американцы, причастные к подрыву «Северных потоков», сразу ликвидировали все следы операции.

«Херш уже не первый раз выступает с данными о «Северных потоках», но мы видим, что и прошлые опубличенные факты нигде в расследовании не учитывались. У этой ситуации есть два уровня — политический, где игнорируются всевозможные намёки на причастность Вашингтона и западных спецслужб к подрывам. И другой уровень — это журналистские расследования, где мы видим, что есть некий осведомитель, но данные которого будут ставиться под сомнение политическими элитами», — отметила Войко.

Она обратила внимание, что данные расследования всегда выставляют в крайне негативном свете администрацию действующего президента Соединённых Штатов, а также европейские страны, выступающие союзниками Вашингтону. Поэтому, по мнению политолога, маловероятно, что данные американского журналиста будут учитывать в официальном расследовании стран Запада, к которому не допустили РФ, иначе Херша могли бы подключить к делу ранее.

«Херш продолжает свою логику событий, даёт более конкретные детали, углубляясь в технику исполнения. До этого были попытки Китая также рассмотреть техническую сторону вопроса. Новые данные Херша дополняют то, что уже на слуху о косвенной причастности стран, которые занимаются расследованием. И поскольку Германия тоже находится среди них, а Херш говорит, что Шольц знал о планах устроить теракт, то неудивительно, что расследование продвигается медленно, и Россию не допускают до участия», — указала политолог.

Она напомнила, что российские власти неоднократно заявляли о парадоксальности недопуска Москвы к участию в расследовании, что «подсвечивает» ту роль, которую Дания, Швеция и Германия сыграли в диверсии. Войко отметила, что Запад заинтересован в том, чтобы свести на нет расследование, и поэтому периодически вбрасывает данные, что к теракту якобы причастны некие украинские акторы.

«Что касается основной цели подрыва, о которой говорит Херш, что Штаты пытались выбить ключевого игрока из энергетической борьбы, то это абсолютно логично. Этот трубопровод как раз был ориентирован на прямые поставки, минуя транзитные страны, газа в Германию. Фактически Россия как раз напрямую устанавливала контакты с Германией, могла обеспечить дешёвые и стабильные поставки, что не входило в интересы США», — говорит Войко.

Она напомнила, что американские администрации не только при действующем президенте выступали против строительства «Северных потоков». И бывший канцлер Германии Ангела Меркель этот проект поддерживала, однако Шольц, наоборот, призывал сократить зависимость от России.

«И сейчас мы видим, что экспортёром газа в Европу выступают в том числе США, ради чего, по-видимому, вся история с Северным потоком и затевалась. И многие хотели бы понять, откуда берутся эти данные. Можно предположить, что это те, кто играет не на стороне действующей администрации президента США Джо Байдена, потому что информация демонстрирует его в крайне негативном свете. Но вопрос даже не в том, кто поставляет данные, а кому это выгодно. И явно есть интересанты статусного порядка», — добавила политолог.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Она также отметила, что расследование Херша «круче Уотергейта».

Ранее 26 сентября сообщалось, что за год с момента подрыва газопроводов Генеральная прокуратура России 15 раз обращалась с запросами в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции, прося о пересмотре отказов в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов, но в 13 случаях получила новый отказ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию. Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден. В свою очередь Генпрокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма.