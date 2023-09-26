Анкара, 26 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Турция запустит железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран в случае отказа руководства Армении обеспечить работу «Зангезурского коридора» через их государство. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из рабочей поездки в Нахичевань.

«Если мы хотим видеть в Зангезурском и Лачинском коридорах маршруты мира, то нам надо решать эти вопросы спокойно и без конфликтов. Что же касается поезда, который пойдет из Турции в Нахичевань, через Армению в Азербайджан, то надо посмотреть на вопрос его прохода через Армению. Если Армения не будет участвовать, то как пойдет маршрут? Через Иран», — приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

Эрдоган также отменил, что Иран позитивно относится к участию в создании транспортных маршрутов через Нагорный Карабах. Он также указал на то, что обеспечение прямой связи между Нахичеванью и другими регионами Азербайджана при помощи авто — и железных дорог является приоритетом для Анкары и Баку, это укрепит их отношения.

«Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее открыть этот коридор. Это стратегический вопрос, и он должен быть решен. Когда это будет сделано, автомобиль или поезд, выходящий из Баку, сможет прибыть прямо в Карс. Приятно видеть позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу», — отметил турецкий лидер.

Как передавало ИА Регнум, так называемый «Зангезурский коридор» проходит по территории Сюникской области Армении и имеет протяжённость около 40 километров.

Азербайджанская сторона настаивает на создании сухопутного маршрута между Азербайджаном и Турцией. Такой маршрут по сути упоминался в московском заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года. Девятый пункт договорённости гласит: Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью с последующим выходом в Турцию. Это возможно собственно через армянскую территорию вдоль иранской границы.

Военный эксперт, иранист Юрий Лямин заявил, что для Ирана существование Сюникского (Зангезурского) коридора, контролируемого Арменией, стратегически важно, поэтому Тегеран будет стремиться не допустить военной операции Азербайджана и Турции.