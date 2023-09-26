Белгород, 26 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В Белгородском районе силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил 26 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Валентин Капустин/РИА Новости

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее 26 сентября сообщалось и о других попытках Украины атаковать территорию России с помощью беспилотников. В Грайворонском городском округе Белгородской области БПЛА был сбит силами ПВО, а в Кореневском районе Курской области украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в селе Снагость, что привело к нарушению электроснабжения в семи населённых пунктах.

Гладков 26 сентября также сообщал об обстреле со стороны ВСУ села Большетроицкого и удару по селу Новая Таволжанка, в результате которого была нарушена линия электроснабжения. Также сообщалось, что в результате обстрелов посёлка Уразово и города Шебекино со стороны ВСУ пострадали пять мирных граждан, им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

Кроме того, вечером 25 сентября ВСУ осуществили попытку массированной атаки беспилотников на Белгородскую область. Силами противовоздушной обороны было уничтожено семь украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ.