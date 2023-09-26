Тула, 26 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли компании «Мираторг» запущен сегодня, 26 сентября, в селе Селезнево Плавского района Тульской области. Инвестиционное соглашение о реализации проекта губернатор региона Алексей Дюмин и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник подписали на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Пресс-служба правительства Тульской области На открытии комплекса «Мираторг» в Плавском районе

Как подчеркнул, выступая на церемонии запуска, первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, агропромышленный комплекс — одна из ведущих отраслей экономики Тульской области. Он отметил, что компания «Мираторг» давно и стабильно работает в Тульской области, внося весомый вклад в экономику региона. «С 2016 года она реализовала здесь крупные инвестпроекты по строительству животноводческих ферм и завода по переработке овощей, — сообщил замгубернатора Тульской области. — Всего «Мираторг» создал свыше 2500 рабочих мест в регионе. Новое современное производство будет обеспечивать жителей Тульской области и других регионов качественными продуктами», — уверен Дмитрий Миляев.

Ожидается, что новый комплекс обеспечит создание до 100 новых рабочих мест и налоговые отчисления в размере 150 млн рублей в год. Бобовые культуры для переработки поступят с собственных полей компании площадью 1,7 тыс. га. Валовый сбор гороха составит до 5 тыс. тонн, а стручковой фасоли — до 8 тыс. тонн в год. Продукция комплекса будет поставляться также другим пищевым предприятиям России и на экспорт.