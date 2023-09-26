Вашингтон, 26 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Аномальная засуха в американском штате Луизиана может привести к чрезвычайному положению в связи с обмелением реки Миссисипи и нехваткой воды в Новом Орлеане с одновременным повышением содержания соли, это делает её не пригодной к употреблению и создаёт риски для одного миллиона человек. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Константин Чалабов/РИА Новости

По информации издания, Новый Орлеан готовится к чрезвычайному положению из-за питьевой воды в реке Миссисипи, которая пострадала от засухи. Уточняется, что засуха сохраняет уровни Миссисипи аномально низкими, при этом из-за её ослабевшего потока в водную артерию начала проникать солёная вода из Мексиканского залива, куда впадает Миссисипи.

Телеканал отметил, что в итоге возникла угроза снабжению как Нового Орлеана, так и его окрестностей с общим населением порядка одного миллиона человек.

Как передавало ИА Регнум, изменение климата и экстремальные погодные явления (засуха, ливни, аномальная жара и наводнения) создают серьёзные проблемы для управления водными ресурсами с точки зрения как доступности водных ресурсов, так и качества воды. Учёные осуществили 965 тематических исследований, в результате они установили, что качество речной воды в целом ухудшается при засухах и сильной жаре (68% собранных случаев), наводнениях и ливнях (51%) и при долгосрочном изменении климата (56%).

Ранее научный журнал Energies опубликовал результаты расчётов, проведённых учёными из Университета Западного Онтарио, которые предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества. А это около 1 млрд человек, если верны прогнозы о росте численности населения до 10,4 млрд.