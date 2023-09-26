Москва, 26 сентября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни писатель, издатель и журналист Юрий Кувалдин (Трифонов). Ему было 76 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Kuvaldin Журналист Юрий Кувалдин

«25 сентября в квартире на улице Борисовские пруды скоропостижно скончался 76-летний мужчина. Тело обнаружил сын. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Трифонов Юрий Александрович родился 19 ноября 1946 года. Он сменил фамилию на Кувалдина. Юрий Александрович стал первым в СССР частным издателем, основателем и директором издательства «Книжный сад», которое выпустило более 100 книг общим тиражом более 15 млн экземпляров. Там издавались книги братьев Стругацких, Лазаря Лазарева, Фазиля Искандера и многих других. Кувалдин основал и был главным редактором журнала «Наша улица». Материалы Юрия Александровича публиковались во многих журналах, таких как «Новая Россия», «Время и мы», «Юность» и других. Он выпустил более 20 книг и стал автором и героем порядка 10 телефильмов. Кувалдин входил в состав Союза писателей Москвы и Союза журналистов Москвы. Его родной сын Александр Трифонов — всемирно известный художник, а пасынок Михаил Бутов — писатель, лауреат российской букеровской премии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир».